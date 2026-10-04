Nazione: "Giovani, meno costosi e futuribili. Gli stipendi sono diminuiti del 25% e l’età media è calata di due anni"

Il conto, almeno sulla carta, racconta una rivoluzione che va oltre il risparmio: dopo gli addii eccellenti certificati nel mercato estivo, la squadra costa meno, è più giovane e vale di più

La Fiorentina ha tagliato gli stipendi ma non le ambizioni. E il conto, almeno sulla carta, racconta una rivoluzione che va oltre il risparmio: dopo gli addii eccellenti certificati nel mercato estivo, la squadra costa meno, è più giovane e vale di più. Una scommessa che adesso Paolo Vanoli dovrà trasformare in punti, perché i bilanci possono indicare una strada, ma solo il campo dirà quanto lontano questa Viola potrà arrivare. Un disegno che esige pazienza ma anche risposte immediate.

Il monte ingaggi della stagione 2026/27 si ferma a 61,1 milioni di euro lordi, contro gli 81,5 di un anno fa: 20,4 milioni risparmiati, una sforbiciata di circa il 25%. Insieme agli stipendi è scesa l’età media, passata da 26,2 a 24,4 anni. Il valore complessivo della rosa, invece, ha imboccato la direzione opposta: secondo Transfermarkt, il gruppo affidato a Vanoli vale oggi 354 milioni mentre dodici mesi fa, con un tetto salariale ben più alto, si fermava a 322. Trentadue milioni in più, dunque, per una Fiorentina che ha cambiato pelle cercando di tenere insieme sostenibilità e prospettiva. Resta un dettaglio che pesa nella corsa all’Europa: per stipendi, i viola sono soltanto la nona forza della Serie A. Dare l’assalto alle zone europee significa quindi provare a superare una gerarchia economica che vede otto club davanti. Una sfida vera, da vincere con il lavoro e la crescita di un gruppo costruito per avere margini.

In cima alla classifica interna dei «Paperoni» c’è David De Gea: il capitano percepisce 3 milioni netti a stagione. Alle sue spalle Radu Dragusin, a quota 2,8, e Norberto Beto con 2 milioni. Seguono Joao Mario con 1,9 milioni, Fagioli con 1,8 e Mastantuono con 1,75. Goncalves arriva a 1,5 milioni, Oulai a 1,4, mentre Pellegrino e Gnonto si attestano entrambi a 1,3: cifre tutte al netto, che disegnano una distribuzione degli ingaggi profondamente rinnovata rispetto al passato.

All’altro capo della graduatoria figurano Oliver Christensen con 500mila euro netti, Victor Valdepenas con 400mila e Luca Lezzerini con «appena» 150mila. Colpisce soprattutto lo stipendio dello spagnolo: arriva dal Real Madrid, gode di quotazioni importanti eppure resta fra i meno pagati. È anche da operazioni così che passa il nuovo equilibrio viola: spendere meno oggi nella speranza di raccogliere di più domani.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione