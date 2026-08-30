Nazione: “Gara choc per la Fiorentina. Tre schiaffi e tanti errori. Squadra a picco, è già emergenza”

Difesa inguardabile: 7 gol subiti in 2 partite

Male, malissimo. In tutto e per tutto. Atteggiamento, fase offensiva inesistente e difesa alta in modo vertiginoso e quindi scavalcabile con una facilità disarmante: nasce qui il drammatico 3-0 che il Frosinone rifila alla Fiorentina in una serata he sarebbe dovuta essere una festa e che invece è finita con i fischi dei tifosi. Tante, troppe lacune hanno accompagnato la squadra di Grosso nel secondo ko in sei giorni, segnato da un bilancio impressionante di gol subiti: 7. E dire che la Fioretina si era scelta anche l'abito da sera della Fiorentina per la festa di 100 anni. Quella maglia bianca e rossa che ricorda i colori di Firenze e la prima maglia della storia della squadra.

Abito da sera che Grosso consegna a un 4-3-2-1 molto diverso da quello utilizzato a Roma, nella prima di campionato. Ci sono Valdepenas, Jimenez e Pongracic in difesa. C'è Oulai sulla linea di mezzo e con lui Atta. Mossa, questa che permette all'allenatore viola di riportare Gud accanto a Mastantuono come elementi di raccordo alla punta centrale, ovvero Pellegrino. Il piccolo Frosinone si prende comunque la briga (11') di provare il primo affondo con un'incursione a sorpresa di Bracaglia. A cui replica un contropiede sprecato da Gud. La Fiorentina produce buone giocate con Mastantuono che innesca prima Gud e poi Pellegrino, ma è il Frosinone che s'inventa un paio di situazioni favorevoli: prima Fini affonda nella direzione di De Gea, cerca Raimondo, ma l'azione s'inceppa. Due minuti ed ecco Kvernadze bravo ad arrivare sul fondo, liberarsi di Ndour e consegnare la palla a Raimondo che batte un non incolpevole De Gea.

Lo choc dello svantaggio scuote la squadra di Grosso che finisce per aprire un conto con la sfortuna. Due i pali colpiti in quattro minuti (Mastantuono e Valdepenas) e seguire un nuovo contropiede che vale il bis del Frosinone: gol di Bracaglia. Il primo tempo della partita della festa è un incubo. Si corre nella ripresa e in effetti la Fiorentina prova a correre nella direzione di riaprire la partita. Ci prova ma non ci riesce a causa di una manovra offensiva troppo prevedibile.

Così Grosso decide di cambiare e a mezz'ora dal 90' oltre al debutto di Vieri (per Pongracic), ecco la prima volta da coinquilini di Oulai e Fagioli, con l'ex Juve in campo al posto di Ndour. Ma il disastro è dietro l'angolo e al 23' Raimondo porta a tre i gol del Frosinone con l'ennesima azione-fotocopia, ovvero contropiede acceso da un mancato controllo della linea di centrocampo, una difesa alta e imprudente e l'attaccante del Frosinone, accompagnato da Calò che batte De Gea. Il match finisce qui. Con il Frosinone che si… accontenta a inizia a chiudersi e la Fiorentina che non riesce a rialzarsi. Male. Malissimo per una festa di compleanno. Lo riporta La Nazione.