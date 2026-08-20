Nazione: "Fortini al Torino, è fatta! Oggi visite mediche e firma sul contratto"

L'accelerata è arrivata in serata

Il corteggiamento dell’Hull City è servito a poco. O forse no. I più ‘maligni’ in ambito di calciomercato sostengono che sia stata una manovra per smuovere il Torino. Detto fatto, perché nel giro di poche ore il club granata si è mosso concretamente per strappare Fortini alla concorrenza.

Non è stato complicato, perché Fortini ha sempre dato precedenza alla permanenza in Serie A ed è attratto dal gioco di Abate che utilizza spesso i ‘quinti’ di centrocampo. Condizione fondamentale per agevolarne la crescita. L’accelerata è arrivata in serata, con il Toro che ha proposto un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (fissato a 9 milioni per la prossima estate) previo un rinnovo di contratto dell’esterno con la Fiorentina fino al 2028. Tutto fatto dunque, Fortini è atteso già oggi per le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive La Nazione.