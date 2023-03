Nazione: “Fiorentina tra le quattro favorite alla vittoria della Conference: ha il re del gol e quello degli assist”

Jovic è anche il capocannoniere della Conference League a quota sei gol. Che la Fiorentina sia una delle quattro favorite per la vittoria finale (le quote dei bookmakers sono chiare: la lotta per alzare il trofeo è tra i viola, la Lazio, il Villarreal ed il West Ham, non sembra esserci spazio per outsider) lo dicono altri numeri. La squadra di Italiano è quella che ha segnato più gol nella competizione (21 totali, non sono conteggiati quelli del turno preliminare contro il Twente) ed oltre al re dei gol ha anche il re degli assist che è Kouame con 5 passaggi vincenti per i compagni. Numeri di livello, pronti per essere migliorati da Jovic e compagni. Lo scrive La Nazione.

