Nazione, Fiorentina-Samp ieri sera altri contatti per Sabiri: la chiusura arriverà a 3,5 milioni?

Già nella tarda serata di ieri infatti, i dirigenti viola si sono rimessi in contatto con la Samp per arrivare all’ingaggio di Sabiri. La differenza fra domanda e offerta c’è ancora, ma non è da escludere uno sforzo della Fiorentina per arrivare a chiudere (subito) l’affare per 3,5 milioni e lasciare poi il giocatore a Genova fino al termine della stagione.E’ dunque l’orizzonte sul centrocampista marocchino che potrebbero andare a concentrarsi i movimenti della Fiorentina nelle ultime ore di mercato. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, IL DISCORSO DI BIRAGHI