Nazione: "Fiorentina-Como è duello tra Mastantuono e Nico Paz. Due mancini in lotta anche per la 10 dell'argentina"

E se il ct Scaloni non ha ancora scelto il proprietario, Firenze intanto è pronta a mettere i due aspiranti uno di fronte all’altro

Due mancini, una sola eredità. Domenica il Franchi ospiterà anche un piccolo spareggio per il futuro dell’Argentina: Franco Mastantuono contro Nico Paz, diciannove anni il viola, ventidue il fantasista del Como, entrambi candidati a raccogliere la numero 10 lasciata libera da Messi. Una maglia che pesa quanto un Paese intero e che può trasformare ogni giocata in un indizio sempre più concreto. E se il ct Scaloni non ha ancora scelto il proprietario, Firenze intanto è pronta a mettere i due aspiranti uno di fronte all’altro, con punti pesanti da conquistare prima ancora dei sogni (albicelesti) nel cassetto.

Certo, è indubbio che Paz arrivi con qualche argomento in più: ha segnato in tutte e tre le amichevoli dell’Argentina dell’ultima sosta e nella terza, quella contro il Benin coincisa con l’addio di Leo, proprio Messi gli ha servito l’assist: quasi una fotografia del passaggio di consegne. In patria Nico è spinto poi dal rendimento degli ultimi anni in Serie A e da un profilo che sembra fatto per raccogliere almeno una parte dei compiti della «pulga»: partire da destra, entrare dentro al campo e trovare la porta col sinistro. Dopo il gol e l’assist contro la Bolivia, il «Dibu» Martinez gli ha anche scritto sui social: «Nuovo numero 10?». Una domanda che vale (quasi) un’investitura dello spogliatoio, anche se quella ufficiale deve ancora arrivare.

Mastantuono, tuttavia, non è disposto a stare a guardare e intanto ha già risposto con un precedente: quella maglia, infatti, l’ha già portata il 9 settembre 2025 contro l’Ecuador. Ma anche con uno sponsor autorevole, l’ex ct José Pekerman, che lo ha indicato come ideale successore di Leo. Guai però a correre con i tempi: Franco ha quasi tre anni in meno di Nico e un percorso ancora da completare: il talento che ad agosto ha acceso una città intera adesso deve trovare quella continuità che in maglia viola ancora gli è mancata. Alle domande sul duello per il numero 10, Mastantuono ha peraltro già risposto frenando: «Io gioco a calcio, non mi preoccupo di questo».

Mancini, argentini e con il Real Madrid a fare da filo conduttore, Mastantuono e Paz hanno seguito strade diverse per arrivare in Italia: Franco è argentino purosangue di Azul ed è sbocciato nel River, Paz invece è nato in Spagna (a Tenerife) e solo dopo ha iniziato la formazione nella cantera dei blancos. Firenze rappresenta per il 2007 solo una tappa del suo percorso di crescita (il cartellino è infatti tutt’ora di proprietà del Real), il Como ha invece acquistato Nico, sul quale tuttavia le Merengues conservano una recompra. Due talenti che dalla capitale spagnola continuano a seguire e che cercano di imporsi con armi differenti: Paz muovendosi fra le linee, cucendo il gioco e cercando la porta; Mastantuono puntando l’avversario e affidandosi al dribbling. Domenica toccherà al campo misurare le loro capacità.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport