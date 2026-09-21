Nazione elogia Vanoli: "Bravo e attento a correggere in corsa quello che non andava e raddrizzare il match"

Il risultato è comunque positivo e l'1-1 maturato contro il Napoli è da leggersi con una lente di positività. C'è molto di Vanoli in questa squadra.

Rischia, si batte a testa alta e pareggia, la Fiorentina. E così, alla fine, l’1-1 con il Napoli è da leggere sotto una lente positiva e di positività. Colpita dal gol di Gilmour, arrivato proprio nella fase di gioco (viola) migliore del primo tempo, Vanoli è stato bravo e attento a correggere in corsa quello che non andava, specie sotto l’aspetto dell’atteggiamento, e raddrizzare il match. C’è Pellegrino in attacco contro il Napoli. L’obiettivo è dare e darsi una continuità alla finalizzazione.

C’è Pellegrino, dunque, mentre alle sue spalle, zona corsie esterne, la fiducia (inevitabile) è ancora tutta per Njie e Mastantuono. Così come nell’assetto difensivo, Viery terzino aggiunto a sinistra, punta a diventare una certezza per l’equilibrio del gioco viola. Il Napoli si concentra su una forza offensiva importante (in linea, o quasi, ci sono Politano, Hojlund e Lang) anche se Allegri si è presentato a Firenze con un gruppo sacrificato dalle assenze. La Fiorentina va subito a credito con la fortuna con due traverse in due minuti. La prima: contropiede in velocità, Mastantuono vede Atta all’altezza del dischetto del rigore, l’ex Udinese calcia in scivolata e palla sul legno. Traversa bis dopo che una gran botta dalla distanza di Fagioli è intercettata d’istinto da Milinkovic Savic. La doppia scossa viola diventa però il detonatore dello scatto del Napoli per una di quelle leggi non scritte del mondo del pallone. Arriva così il palo di Olivera e sulla ribattuta la gran parata di De Gea (ancora su Olivera). Poi il vantaggio azzurro: angolo di Politano, difesa viola immobile e incredibilmente larga e sfilacciata per l’inserimento di Gilmour che vale lo 0-1.

La Fiorentina cerca la reazione immediata anche se il suo gioco perde di profondità. Allegri invece continua a spingere alla ricerca del raddoppio e a provarci è ancora una volta Olivera con un rasoterra a fil di palo. La ripresa inizia con l’esclusione di Viery per Valdepenas. Ma soprattutto con il pari della Fiorentina che nasce da un diagonale sparato da Jimenez con deviazione maligna di Marin. La squadra viola, rispetto al primo tempo, dimostra maggiore personalità.

Il lavoro di Mastantuono è prezioso, ma anche Atta e Jimenez partecipano bene alla costruzione di gioco. Milinkovic salva lo svantaggio azzurro con una paratona su Valdepenas che cerca l’angolino basso per concludere uno splendido contropiede acceso a Njie. Brivido viola e miracolo di De Gea su una girata di testa di Favasuli quando la partita scorre verso il finale anche se la squadra di Vanoli non molla e sulle ripartenze cerca lo spunto (Mastantuono rimane a tratti egoista) che possa valere i tre punti. Buone idee, altrettanti spunti, ma il risultato non cambia. E va bene così.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione.