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Nazione e gli addii senza rimpianti: "Gudmundsson già infortunato, Piccoli non segna e Fazzini non convince"

Il cambio di maglia, tra prestiti e addii, non ha infatti prodotto per quasi nessuno la svolta sperata. Certo, è presto per i verdetti ma un po’ per tutti il bilancio resta sotto le aspettative

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2026 10:17
Nazione e gli addii senza rimpianti: "Gudmundsson già infortunato, Piccoli non segna e Fazzini non convince" -
Rassegna Stampa
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Non solo Kean non brilla ma lontano da Firenze anche molti altri ex stanno faticando. Il cambio di maglia, tra prestiti e addii, non ha infatti prodotto per quasi nessuno la svolta sperata: pochi acuti, parecchie attese e qualche ostacolo fisico. Le eccezioni abitano a Torino: Mandragora ha firmato un gol e un assist in 3 presenze coi granata; Comuzzo conta 5 gare e una rete. Fortini, invece, dopo alcune apparizioni ha dovuto fare i conti con la pubalgia.

La spalla ha poi frenato Gudmundsson: alla Lazio tre spezzoni e un gol, quello all’Udinese, senza avere ancora trovato continuità. A Bologna Piccoli è a una rete in 6 presenze: un bottino che non è bastato per parlare di rilancio. Fabbian, al Parma, è restato a secco dopo 4 gare mentre Fazzini al Cagliari è a 5 gare senza reti. Nemmeno all’estero il panorama cambia: Gosens ha segnato una volta in 5 partite con lo Schalke mentre Balbo allo Sturm Graz ha raccolto 6 presenze con appena 242’. Kouadio, infine, ha spazio al Monza (6 gare) ma deve ancora imporsi. Certo, è presto per i verdetti ma un po’ per tutti il bilancio resta sotto le aspettative.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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