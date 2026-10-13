Nazione e gli addii senza rimpianti: "Gudmundsson già infortunato, Piccoli non segna e Fazzini non convince"

Il cambio di maglia, tra prestiti e addii, non ha infatti prodotto per quasi nessuno la svolta sperata. Certo, è presto per i verdetti ma un po’ per tutti il bilancio resta sotto le aspettative

Non solo Kean non brilla ma lontano da Firenze anche molti altri ex stanno faticando. Il cambio di maglia, tra prestiti e addii, non ha infatti prodotto per quasi nessuno la svolta sperata: pochi acuti, parecchie attese e qualche ostacolo fisico. Le eccezioni abitano a Torino: Mandragora ha firmato un gol e un assist in 3 presenze coi granata; Comuzzo conta 5 gare e una rete. Fortini, invece, dopo alcune apparizioni ha dovuto fare i conti con la pubalgia.

La spalla ha poi frenato Gudmundsson: alla Lazio tre spezzoni e un gol, quello all’Udinese, senza avere ancora trovato continuità. A Bologna Piccoli è a una rete in 6 presenze: un bottino che non è bastato per parlare di rilancio. Fabbian, al Parma, è restato a secco dopo 4 gare mentre Fazzini al Cagliari è a 5 gare senza reti. Nemmeno all’estero il panorama cambia: Gosens ha segnato una volta in 5 partite con lo Schalke mentre Balbo allo Sturm Graz ha raccolto 6 presenze con appena 242’. Kouadio, infine, ha spazio al Monza (6 gare) ma deve ancora imporsi. Certo, è presto per i verdetti ma un po’ per tutti il bilancio resta sotto le aspettative.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione