Nazione dura sulla difesa: "Gol subiti e troppi errori, serve una scossa. Viery o Pongracic al centro"

Lo score è impietoso ma deve aiutare anche a far girare le facce del cubo di Rubik del reparto per arrivare alla combinazione giusta in un assetto che si porta dietro troppa fragilità

Cercasi difesa solida. Perchè se è vero – e nel calcio è verissimo – che prima di tutto è bene e meglio non prenderle, il reparto arretrato della Fiorentina ha bisogno (concreto bisogno) di una aggiustatina. Lo spunto dei numeri, comunque da rileggere, dei gol subiti con l’inizio di questa stagione (un passivo di 15 reti nel corso delle 8 partite ufficiali giocate), è un campanello d’allarme che Vanoli e i giocatori devono essere bravi a tradurre in un qualcosa che porti concretezza e quindi risultati. Lo score (appunto i 15 gol subiti) è impietoso ma deve aiutare anche a far girare le facce del cubo di Rubik del reparto per arrivare alla combinazione giusta in un assetto che si porta dietro troppa fragilità. I centrali. Fino ad oggi la coppia su cui prima Grosso e poi Vanoli hanno deciso di contare è quella composta da Dragusin e Ranieri. La coppia ha avuto occasioni, riprove, concessioni di fiducia, ma spesso ha visto infrangersi tanta buona volontà in un rendimento non all’altezza. Dunque che fare? Vanoli sta facendo scaldare Viery che fino ad oggi s era rivelato più utilizzabile come ’terzino aggiunto’ di sinistra. E poi c’è anche e ancora Pongracic. Tassello, forse, da rigenerare, ricoinvolgere e che magari ha una voglia matta di rimettersi al centro e fare qualcosa di buono.

Il discorso è a suo modo semplice: dopo lo sprofondo difensivo di Genova, Vanoli una soluzione alternativa (e che non sia solo d’emergenza) deve trovarla e inventarlo. Il blocco dei centrali, dicevamo, mentre anche il discorso relativo ai laterali deve iniziare a puntare su una scelta più definitiva e chiudere quella sorta di fase sperimentale che ha come protagonisti Valdepenas (e Viery) sulla corsia di sinistra o, andando a destra, il trittico di candidati al posto da titolare, ovvero Jimenez, Joao Mario e Dodo. L’ex Milan, in questo caso, sembra aver guadagnato spazio nei confronti della concorrenza anche se, parlando sempre di Jimenez, la sua naturale propensione offensiva (e poca collaborazione alla fase difensiva) non può passare inosservata.

Dunque, la parola passa ovviamente a Vanoli che magarui già entro il Como andrà a disegnare un nuovo assetto tra i centrali (Viery candidato forte) e Joao Mario a prendersi il lato destro del reparto con Jimenez magari da utilizzare a partita in corso.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione