Labaro Viola

Nazione: “Dodò resta in bilico fra Nottingham e Olympiakos. Entourage al lavoro per la miglior soluzione”

Entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 08:30
Nazione: “Dodò resta in bilico fra Nottingham e Olympiakos. Entourage al lavoro per la miglior soluzione” -
Rassegna Stampa
Dodo
Condividi

Tanto lavoro in entrata, ma anche sul fronte opposto delle uscite Paratici e Goretti sono indaffarati nel cercare di piazzare alcuni elementi. Dodo resta in bilico tra Nottingham Forest e Olympiakos. Stessa proprietà, entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore per l'esterno brasiliano. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok