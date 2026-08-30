Nazione: “Dodò resta in bilico fra Nottingham e Olympiakos. Entourage al lavoro per la miglior soluzione”
Entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2026 08:30
Tanto lavoro in entrata, ma anche sul fronte opposto delle uscite Paratici e Goretti sono indaffarati nel cercare di piazzare alcuni elementi. Dodo resta in bilico tra Nottingham Forest e Olympiakos. Stessa proprietà, entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore per l'esterno brasiliano. Lo riporta La Nazione.