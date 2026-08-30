Nazione: “Dodò resta in bilico fra Nottingham e Olympiakos. Entourage al lavoro per la miglior soluzione”

Entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore

Tanto lavoro in entrata, ma anche sul fronte opposto delle uscite Paratici e Goretti sono indaffarati nel cercare di piazzare alcuni elementi. Dodo resta in bilico tra Nottingham Forest e Olympiakos. Stessa proprietà, entourage al lavoro per capire quale possa essere per il momento la situazione migliore per l'esterno brasiliano. Lo riporta La Nazione.