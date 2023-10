Nazione: “Dall’impresa alla beffa al 95’: Rovella atterra Ikone in are, fallo netto da rigore”

C’aveva provato, la Fiorentina. E visto come si erano messe subito le cose, la notte dell’Olimpico aveva davvero a iniziato a profumare d’impresa. Pronti via, segna Beltran. Un gol bellissimo, annullato per un fallo di mano dell’argentino. Passano alcuni minuti e l’attaccante prende un palo clamoroso di testa. Sembra davvero la gara della Fiorentina che attacca e mette la Lazio in difficoltà. Bisogna aspettare il secondo tempo per vedere delle grande parate di Terracciano, che salvano il risultato. Ma prima della seconda frazione di gioco, Rovella atterra Ikonè in area di rigore, il fallo è netto. Lo scrive La Nazione.