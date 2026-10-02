Nazione dal Viola Park: "Vanoli sorride, Beto è tornato. Atta recuperato, prove tecniche da titolare"

Anche ieri la Fiorentina ha sostenuto una doppia seduta di lavoro al Viola Park, proseguendo sulla strada tracciata dal tecnico durante questa lunga sosta di campionato

Paolo Vanoli non rallenta. Anzi. Anche ieri la Fiorentina ha sostenuto una doppia seduta di lavoro al Viola Park, proseguendo sulla strada tracciata dal tecnico durante questa lunga sosta di campionato. Una giornata intensa, divisa tra campo e palestra, con lavoro sia al mattino che nel pomeriggio. L’obiettivo resta quello di sfruttare fino in fondo queste settimane senza partite ufficiali per mettere benzina nelle gambe e continuare a lavorare sui concetti tattici richiesti dall’allenatore. Un richiamo importante soprattutto per quei giocatori che, per motivi diversi, durante l’estate e nelle prime settimane della stagione non hanno potuto lavorare con continuità. Qui il pensiero corre veloce ad Atta, Dodo e Gonçalves. Oggi, invece, il programma prevede una sola seduta, fissata al mattino. Nel pomeriggio i calciatori potranno tirare il fiato. Vanoli continuerà a lavorare con un gruppo ancora ridotto, visto che al Viola Park non si è registrato per il momento nessun rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Il primo a tornare alla base sarà Beto. L’attaccante ha concluso gli impegni con la Guinea-Bissau e riprenderà ad allenarsi insieme ai compagni da domani dopo qualche ora di riposo. Poi, alla spicciolata, toccherà a tutti gli altri, fino ad arrivare a Franco Mastantuono, atteso in città giovedì con un grande punto interrogativo sulla sua presenza dal 1’ a Genova.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport