Nazione: "Dal Viola Park: Atta ha recuperato e ci sarà. Oulai più incerto, le sue condizioni verranno valutate"

Atta ci sarà e si candida per una maglia dal 1' minuto. Oulai invece da capire: Vanoli sfrutterà la sessione odierna per sciogliere i dubbi.

Ultime prove e partenza. La Fiorentina completerà oggi la preparazione in vista della delicata trasferta di Venezia, primo appuntamento del Vanoli bis. Al Viola Park il tecnico dirigerà in mattinata il quarto allenamento dal suo ritorno sulla panchina (ieri una seduta pomeridiana dopo il ‘doppio’ di martedì). Le indicazioni più confortanti arrivano da Atta. Il centrocampista sta bene e sarà a disposizione, tanto da candidarsi per una maglia dal primo minuto.

Resta invece qualche dubbio in più intorno a Oulai. Gli accertamenti dopo il problema muscolare accusato contro il Torino hanno escluso lesioni serie. Una buona notizia, anche se lo staff non ha intenzione di correre rischi e le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo. La sensazione è che un suo impiego al Penzo sia difficile (si attendono i convocati). Vanoli sfrutterà dunque l’ultima seduta per sciogliere i dubbi e insistere soprattutto sui nuovi principi tattici. Il tempo a disposizione è stato poco e la priorità resta di restituire compattezza e certezze. Terminato l’allenamento, pranzo al Viola Park e trasferimento in treno a Venezia.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione



