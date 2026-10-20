Nazione critica De Gea: "Ha palesato più di un incertezza. I compagni hanno bisogno della sua leadership"

I numeri stagionali restituiscono un quadro a tinte fosche. In 7 presenze, De Gea ha subito 17 gol: una media superiore alle due reti a partita

Il complicato avvio della Fiorentina si riflette inevitabilmente sui singoli, e il momento di David De Gea fotografa una realtà complessa, in cui l’intesa tattica con la linea arretrata — e con i centrali in particolare — rappresenta il vero nodo da sciogliere per svoltare. La recente sconfitta contro il Como ha riacceso i riflettori sulle crepe strutturali del pacchetto difensivo viola, evidenziando le attuali fatiche dello spagnolo in una retroguardia ancora alla ricerca di se stessa.

I numeri stagionali restituiscono un quadro a tinte fosche. In 7 presenze, De Gea ha subito 17 gol: una media superiore alle due reti a partita che certifica la fragilità del muro gigliato. Sebbene i 5 interventi registrati contro il Como dimostrino che i suoi riflessi che lo hanno reso celebre sono intatti, l’incertezza sul terzo gol di Douvikas ha palesato un passaggio a vuoto insolito per la sua caratura. Così come l’imperfezione a Genova che ha propiziato il vantaggio rossoblù. Anche i dati sulla costruzione faticano: la precisione nei passaggi lunghi è ferma al 31% (27 riusciti su 87), un riscontro anomalo per un portiere storicamente abile nella gestione del possesso basso.

Le sensazioni del campo, tuttavia, descrivono un campione che ha solo bisogno di ritrovare il proprio ritmo. La classe non svanisce, e spetta proprio all’uomo-simbolo rialzarsi e prendere per mano il gruppo. Nei momenti di sofferenza, la Fiorentina ha un disperato bisogno del suo sguardo sicuro e di quella presenza rassicurante tra i pali capace di trasmettere serenità ai compagni. La sua esperienza internazionale è la chiave di volta per invertire la rotta. Attualmente, i difensori faticano a scappare nei tempi giusti e a offrirgli sponde sicure quando gli avversari aggrediscono alti. In questa fase delicata, la leadership dello spagnolo deve farsi collante per guidare il posizionamento di elementi come Drăgușin, Pongračić o Ranieri. Il numero uno ha le spalle larghe e l’abitudine alle grandi pressioni necessarie per dettare i tempi delle coperture e blindare la manovra nei momenti di sbandamento.

Il futuro è ancora tutto da scrivere e l’ambiente conserva una profonda fiducia nell’ex Manchester United. Per scalare una classifica deficitaria, la Fiorentina ha bisogno dei “miracoli” del suo fuoriclasse; allo stesso tempo, De Gea deve aggrapparsi all’orgoglio del campione per registrare i meccanismi difensivi. La sfida è lanciata e Firenze aspetta che il carisma del suo guardiano si trasformi nella scintilla della rinascita.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione