I terzini Nazione: "Compiti diversi per i due terzini. Jimenez spinge molto, Joao Mario alterna le due fasi"

Inoltre a sinistra ci sarebbe da considerare Viery, centrale adattato e Valdepenas, unico terzino di ruolo presente nella retroguardia

Nel calcio moderno la fascia non è più un semplice corridoio di competenza difensiva, ma una vera e propria arma strategica. Un concetto che Paolo Vanoli sta applicando alla sua Fiorentina, sfruttando la varietà di caratteristiche presenti in rosa per disegnare corsie esterne capaci di adattarsi alle diverse fasi della partita.

Come evidenziato da La Nazione, l'idea guida dello staff tecnico viola non è quella di imporre compiti speculari ai due terzini, bensì di valorizzare le specificità individuali per creare superiorità numerica e imprevedibilità nella manovra offensiva.

Sulla corsia di destra, la spinta e la ricerca costante della profondità garantite da Alex Jimenez offrono una soluzione ideale per allargare le maglie delle difese avversarie. Sull'out opposto, invece, Joao Mario assicura maggiore flessibilità, alternando sapientemente sovrapposizioni e compiti di contenimento più prudenti.

A completare lo scacchiere sulla corsia mancina contribuisce il dualismo tra Viery e Valdepenas. Il primo garantisce una protezione più strutturata della linea difensiva e maggiore attenzione agli equilibri di reparto, mentre il secondo innalza il tasso di aggressività e la propensione alla spinta offensiva, offrendo a Vanoli un'alternativa tattica da spendere a seconda dell'avversario.

La vera discriminante per il futuro dei viola resterà la capacità di combinare questa spinta propulsiva con la solidità collettiva, evitando di prestare il fianco alle ripartenze avversarie e blindando una fase difensiva fin qui troppo vulnerabile.