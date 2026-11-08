I tifosi Nazione: "C'è il tutto esaurito al Franchi. La Fiesole lavora da giorni per una coreografia mozzafiato"

Previsto un Franchi gremito con 22.500 sostenitori viola sugli spalti. Grande attesa anche per la Curva Fiesole, pronta a sorprendere tutti con una coreografia preparata nei minimi dettagli

Manca poco per riempire anche gli ultimi vuoti. Il Franchi va incontro alla Juventus con il tutto esaurito a un passo e una coreografia mozzafiato pronta ad accompagnare l’ingresso in campo delle squadre. Questa sera Firenze proverà a giocare la sua partita anche sugli spalti: la classifica e le difficoltà della stagione non hanno tolto richiamo all’appuntamento più sentito, quello per cui il pubblico viola continua a mobilitarsi. Il riferimento è quota 23.132 spettatori, il limite dell’attuale capienza, raggiunto finora soltanto nella serata del centenario contro il Frosinone.

L’ultimo dato disponibile, 22.500 biglietti venduti a ieri sera, racconta una rincorsa ormai vicina al traguardo. La curva e i due parterre sono esauriti da giorni: restano posti in alcuni settori centrali della tribuna coperta e in Maratona. Le ultime ore di vendita possono dunque consegnare il secondo pienone stagionale, con il punto vendita di via dei Sette Santi destinato a richiamare i tifosi ancora a caccia di un tagliando.

Ma l’attesa non riguarda solo i numeri: la Fiesole infatti lavora da giorni a una nuova coreografia e punta a dare alla sfida una cornice speciale. Contro l’Atalanta erano state le migliaia di bandiere per i cento anni del club a colorare lo stadio. Stavolta il progetto è più ambizioso: il soggetto resta custodito dagli organizzatori, anche se dovrebbe richiamare la storia di Firenze.

Lo spettacolo nascerà proprio dal contributo dei sostenitori, attraverso il ricavato delle bandiere del centenario, tuttora disponibili ai banchini all’interno della curva. Perché tutto riesca, però, servirà rispettare tempi e indicazioni. Da qui l’appello del tifo organizzato ai possessori di un biglietto di curva Ferrovia: arrivare con largo anticipo, così da permettere di sistemare ogni dettaglio prima del via. Un invito che questa sera vale quanto quello a sostenere la squadra. Non è escluso, inoltre, che durante la gara possa trovare spazio anche un richiamo (uno striscione?) ai sessant’anni dall’alluvione, ricorsi il 4 novembre: un momento eventualmente distinto dalla coreografia. Prima il colpo d’occhio, poi la voce del Franchi per spingere la Fiorentina alla vittoria.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione