Nazione, Castrovilli sostituito da Zurkowski? Da rivedere il suo contratto. Amrabat ai saluti

La soluzione più immediata per sostituire Gaetano Castrovilli potrebbe essere quella di puntare su Zurkowski. Il polacco, in prestito all’Empoli, è una delle rivelazioni del campionato. Il contratto in scadenza nel 2023 andrà rivisto. Come il futuro di Amrabat, a suo agio ma comunque deludente, potrebbe arrivare la cessione. Lo scrive La Nazione.

