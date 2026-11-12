L'analisi Nazione: "Calendario favorevole per dare un altro volto alla classifica. In mezzo la Coppa Italia"

Tra il 23 novembre e il 20 dicembre, in ventisette giorni, i viola avranno la possibilità di dare una direzione più precisa alla loro stagione

L ’occasione di Natale ha cinque tappe e un premio che la Fiorentina deve ancora dimostrare di meritare: un campionato da vivere con ambizione, liberandosi dall’obbligo di guardarsi sempre alle spalle. Tra il 23 novembre e il 20 dicembre, in ventisette giorni, i viola avranno la possibilità di dare un altro volto alla classifica e una direzione più precisa alla loro stagione. Cinque partite di campionato, quasi tutte contro avversarie che abitano nella stessa zona, più una notte di Coppa Italia per provare a coltivare un sogno nell’anno del centenario.

Il calendario offre un’occasione. Trasformarla in punti, però, sarà il compito di Vanoli e dei suoi giocatori. Per capire quanto possa pesare questo passaggio bisogna però riavvolgere il nastro: nelle prime undici giornate la Fiorentina ha già incontrato sei delle prime sette classificate dello scorso campionato. All’appello manca soltanto il Milan, atteso a inizio gennaio, mentre la Lazio oggi capolista aveva chiuso al nono posto. E se la Roma era stata l’avversaria del debutto, Napoli, Como, Inter, Atalanta e Juventus sono arrivate tutte nell’arco di appena quarantanove giorni, con ben tre settimane di stop del campionato nel mezzo. Una concentrazione di ostacoli che ha rallentato la crescita di un gruppo giovane, ancora impegnato a trovare la propria identità tattica dopo la falsa partenza e il cambio di allenatore.

Le difficoltà del percorso aiutano a leggere il ritardo ma non possono cancellare gli errori. La pausa in tal senso servirà a recuperare uomini ma anche certezze e continuità. Anche perché i numeri indicano dove cercare la svolta: contro le squadre che oggi occupano dall’undicesimo posto in giù, Pellegrino e compagni hanno segnato dodici gol e ne hanno subiti dieci; contro le prime dieci il conto scende a cinque reti realizzate, mentre quelle incassate salgono a quindici.

La differenza nella capacità di colpire è netta e conferma la sensazione di una Fiorentina capace di farsi valere soprattutto quando il livello dell’avversaria è alla sua portata. Del resto, le vittorie sono arrivate soltanto contro squadre di quella fascia. Resta però un avvertimento: dieci gol concessi negli incroci con la parte destra della classifica sono comunque troppi. Per risalire servirà conservare il peso dell’attacco e ridurre il prezzo pagato a ogni distrazione. Si ripartirà lunedì 23 novembre da Monza, alle 20.45, prima di un’altra trasferta, domenica 29 alle 12.30 a Udine. Poi il ritorno al Franchi, lunedì 7 dicembre alle 20.45 contro il Cagliari, la visita al Parma domenica 13 alle 18 e la chiusura casalinga con il Bologna, domenica 20 alle 12.30. Molti saranno scontri diretti, proprio perché diverse rivali condividono con i viola la stessa porzione di classifica: punti che possono allontanare una concorrente e cambiare il significato dell’inverno.

Non ci sono successi da mettere in preventivo, ma un terreno sul quale misurare i progressi senza doversi confrontare ogni volta con chi è già costruito per stare in alto. È qui che si capirà per quali obiettivi dovrà lottare la Fiorentina: la sensazione è che De Gea e soci abbiano gli strumenti per evitare un’altra stagione in apnea, di rincorsa, come quella passata, quando il primo successo arrivò soltanto alle porte di Natale. Ma ripetere i passi falsi commessi tra la fine dell’estate e l’avvio della gestione Vanoli significherebbe prepararsi a un altro campionato di sacrificio. Al contrario, infilare una serie di risultati potrebbe riaprire prospettive oggi lontane: una stagione più che dignitosa, con spazio per qualche soddisfazione.

E poi c’è la Coppa Italia. Senza l’Europa, è lì che la Fiorentina vuole spendere tutte le proprie energie per regalarsi un percorso inatteso nel centenario. Dopo i successi con Benevento e Pisa, i viola cominceranno mercoledì 16 dicembre, alle 21 al Maradona, contro il Napoli: un ottavo di finale che cadrà fra Parma e Bologna, nel cuore della corsa natalizia. Fino alle semifinali il cammino sarà tutto in trasferta e a eliminazione diretta.

Una strada tosta, nella quale basterà una notte sbagliata per tornare a casa. Ma anche un traguardo da inseguire mentre il campionato chiede risposte. Perché il regalo di Natale, stavolta, la Fiorentina può provare a costruirselo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione