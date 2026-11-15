L'analisi Nazione: "Beto per adesso è una delusione totale. La Fiorentina si aspetta un cambio di marcia netto"

L'attaccante non ha convinto nessuno in questi primi mesi al Viola Park. Dovrà impegnarsi per arrivare alla vera svolta

La Fiorentina attende con impazienza la vera svolta di Beto in questo finale di 2026. L'attaccante è chiamato a un cambio di marcia netto, invocato a gran voce dai compagni, da mister Vanoli e dall'intera tifoseria, poiché il rendimento offerto finora non può bastare per accompagnare la risalita dei viola. Come sottolineato dall'edizione odierna de La Nazione, le ultime settimane dell'anno rappresenteranno un bivio fondamentale per sbloccarlo definitivamente.

Arrivato per 18 milioni di euro con l'arduo compito di raccogliere l'eredità di Kean — puntando tutto sulla sua voglia di rivalsa dopo la cessione del miglior marcatore in rosa — l'ex Udinese è rimasto finora una sorta di oggetto misterioso. Le reti non sono arrivate, gli ingressi a gara in corso sono spesso risultati poco incisivi e le occasioni sprecate iniziano a pesare sul bilancio complessivo.

Serve dunque un'inversione di tendenza immediata, anche per scongiurare il rischio che il centravanti finisca al centro delle voci nel prossimo mercato di gennaio, un'ipotesi delicata considerando l'importante investimento fatto dalla società soltanto pochi mesi fa. Nel frattempo, i segnali più incoraggianti lanciati da Pellegrino stanno riducendo progressivamente gli spazi e le opportunità a disposizione di Beto. Per spazzare via ogni perplessità servono i gol, che mancano ormai da sei mesi dai tempi della Premier League: un digiuno troppo lungo per un numero nove. Gli spunti positivi visti nel finale della sfida contro la Juventus rappresentano una base da cui ripartire, ma ora la Fiorentina ha bisogno di ben altra concretezza.