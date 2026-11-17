L'analisi Nazione avvisa su Ndour: "Continua a lavorare a parte. Potrebbe saltare la trasferta di Monza"

Atta ha lavorato solo in parte con il gruppo: la convocazione dipenderà dalle risposte dei prossimi giorni. Pongracic e Parisi sono ancora indietro

La corsa verso Monza è ripartita, ma per ritrovare tutta la Fiorentina servirà ancora qualche giorno. Ieri pomeriggio, dopo la domenica di riposo concessa da Paolo Vanoli, i viola sono tornati al lavoro al Viola Park: una ripresa con il gruppo ancora da completare e due situazioni da seguire con attenzione in infermeria. Quelle (le solite) di Atta e Ndour, entrambi al centro dei pensieri del tecnico in vista del posticipo di lunedì. Per il francese il percorso procede a piccoli passi: anche ieri infatti il centrocampista ha lavorato solo in parte con i compagni, proseguendo un reinserimento molto graduale dopo il lungo stop. La prospettiva resta quella di riportarlo tra i convocati per Monza (eventualmente con un impiego a gara in corso) ma saranno le risposte dei prossimi giorni a orientare le scelte. Vanoli è stato chiaro: Atta tornerà quando offrirà le necessarie garanzie. Qualche interrogativo in più comincia invece ad accompagnare Cher Ndour: il centrocampista, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under-21 per un problema alla caviglia, continua ad allenarsi a parte. L’ottimismo di fondo persiste ma il protrarsi del lavoro individuale alimenta le perplessità sulla sua disponibilità per Monza. Il margine per recuperarlo c’è ancora: prima di ragionare su una maglia da titolare, però, servirà ritrovarlo in gruppo con continuità.

Restano ancora ben lontani dalla convocazione, invece, Pongracic e Parisi che proseguono i rispettivi percorsi di recupero senza forzare i tempi. Intanto Vanoli aspetta i nazionali: oggi al Viola Park è atteso Nicolò Fagioli, primo tassello di un reparto che il tecnico spera di ricomporre presto. Domani toccherà poi a Christ Oulai, Beto, Alieu Njie e Radu Dragusin. Nella stessa giornata è previsto anche il rientro di Franco Mastantuono, anche se i tempi del viaggio potrebbero spostare a giovedì il suo ritorno effettivo. Solo allora la preparazione entrerà nel vivo, con un quadro più chiaro degli uomini sui quali costruire la trasferta in Brianza.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione