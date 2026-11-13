Qui Viola Park Nazione: "Atta in campo, il giovane centrocampista ha ripresto gli allenamenti dopo due mesi di assenza"

Atta rivede il campo dopo due mesi di stop: il centrocampista ha ripreso ad allenarsi, ma la Fiorentina procederà con cautela senza accelerare i tempi del rientro

La notizia migliore della ripresa degli allenamenti arriva da Arthur Atta. Dopo quasi due mesi di assenza, il centrocampista francese comincia a rivedere il gruppo. Nella doppia seduta di ieri al Viola Park ha svolto una parte delle esercitazioni insieme ai compagni, aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Un passo avanti importante dopo il sovraccarico addominale che lo tiene fuori dalla partita contro il Napoli del 20 settembre.

La Fiorentina procede con cautela, senza voler forzare i tempi, ma l’obiettivo è quello di restituire Atta a Paolo Vanoli nel più breve tempo possibile. La trasferta di lunedì 23 a Monza resta una possibilità, anche se molto dipenderà dalle risposte dei prossimi allenamenti. Il suo recupero sarebbe particolarmente importante per un centrocampo che nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare alla qualità e alla capacità di inserimento del francese.

Arrivano segnali incoraggianti anche da Luca Ranieri, che ieri ha lavorato regolarmente con il resto della squadra. Il difensore (già convocato contro la Juventus) ha superato del tutto il problema al piede. Situazione diversa per Marin Pongracic, che continua ad allenarsi a parte e segue ancora un programma differenziato. Il croato resta comunque uno degli osservati speciali di questa sosta, con lo staff medico che ne valuterà quotidianamente i progressi.

Lavoro personalizzato, infine, anche per Cher Ndour. Il centrocampista, rientrato anticipatamente dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia, sarà monitorato nei prossimi giorni per capire quando potrà riprendere ad allenarsi con i compagni

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione