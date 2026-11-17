Qui Viola Park Nazione: "Atta ha recuperato. Punta ad essere convocato lunedì a Monza. Ma la Fiorentina non correrà rischi"

Per Atta l’obiettivo è una convocazione per lunedì a Monza, ma al Viola Park non intendono affrettare i tempi per rivederlo in campo, non ci si può permettere una ricaduta

Il vero acquisto della Fiorentina di novembre potrebbe essere quello che il club viola ha già pagato a peso d’oro in estate. Arthur Atta è pronto a riprendersi la scena e, soprattutto, a offrire a Paolo Vanoli nuove soluzioni per una squadra ancora alla ricerca della propria identità tattica.

Dopo quasi due mesi di assenza per il problema ai muscoli addominali accusato a settembre, il francese ha ripreso da qualche giorno ad allenarsi parzialmente in gruppo, alternando le sedute con i compagni a un lavoro personalizzato. L’obiettivo è strappare una convocazione già per lunedì a Monza, anche se nessuno al Viola Park intende correre rischi. Del resto, l’investimento effettuato in estate impone cautela ma anche (legittime) aspettative. Per strapparlo all’Udinese, la Fiorentina ha sborsato oltre 26 milioni di euro più bonus, lasciando ai friulani anche il 30% sulla futura rivendita. Una cifra importante per un classe 2003 che fin qui, complici i guai fisici, ha potuto offrire soltanto un assaggio delle proprie qualità. E che adesso rischia di diventare un piacevole problema per Vanoli.

Già, perché il ritorno di Atta riapre il dibattito sul vestito migliore da cucire addosso alla Fiorentina. Le strade sono essenzialmente due: nel 4-3-3 il francese tornerebbe a occupare la posizione di mezzala sinistra, quella che predilige e nella quale può sfruttare progressioni, dribbling e inserimenti. Una soluzione che garantirebbe maggiore imprevedibilità a un centrocampo spesso troppo scolastico, con Ndour (ad ora, però, infortunato) e uno tra Fagioli e Oulai a completare il reparto.

L’alternativa è il 4-2-3-1, modulo nel quale Atta aveva già agito da trequartista nella vittoriosa trasferta di Venezia. In questo caso il francese entrerebbe in concorrenza diretta con Gonçalves, cresciuto nelle ultime settimane e ormai sempre più coinvolto nel progetto di Vanoli. Immaginare entrambi contemporaneamente in campo, assieme a Mastantuono, Njie e Pellegrino, appare invece complicato per una squadra che ha già incassato 25 reti in undici giornate. La vera novità, insomma, non sarà tanto il ritorno di un titolare quanto la possibilità di cambiare pelle anche a partita in corso. Atta può garantire strappi e quella capacità di saltare l’uomo che troppo spesso è mancata alla manovra viola. Prima, però, servirà ritrovare il ritmo partita. Perché il francese è vicino al rientro ma la Fiorentina ha bisogno soprattutto di ritrovare il giocatore per il quale ha investito una fortuna.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione