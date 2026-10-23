Due realtà simili Nazione analizza: "Inter e Fiorentina si assomigliano. Proprietà americane e restyling stadio"

Il legame più forte, però, passa dall’Europa: tra il 2023 e il 2025, 4 finali e 4 sconfitte

Due realtà lontane per ambizioni e risultati, ma unite da più elementi di quanto suggerisca la classifica. Inter e Fiorentina hanno seguito negli ultimi anni traiettorie convergenti. Il primo punto di contatto è la proprietà: entrambe sono oggi a stelle e strisce: la famiglia Commisso guida il club viola mentre i nerazzurri sono controllati dal fondo americano Oaktree.

Il secondo riguarda gli stadi: a Firenze prosegue il restyling del Franchi. A Milano, invece, Inter e Milan hanno acquistato San Siro e progettano una nuova casa. Il legame più forte, però, passa dall’Europa: tra il 2023 e il 2025, 4 finali e 4 sconfitte: 2 Champions perse dall’Inter con Manchester City e PSG, 2 Conference sfumate dalla Fiorentina con West Ham e Olympiacos. Cambiano il prestigio e il peso dei traguardi, non la sostanza della delusione. Due percorsi diversi ma segnati dalla stessa difficoltà: trasformare l’ultimo passo in una vittoria.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione