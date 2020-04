Sofyan Amrabat ha scartato anche il Napoli per vestirsi di viola. Secondo La Nazione, il centrocampista aspetta solo di sapere quando potrà raggiungere Firenze. In stagione ha giocato l’87% delle gare, calciatore con grande precisione e dinamismo, ha colpito per i suoi dribbling e duttilità. Dovrà trasformarsi in un perno per il centrocampo della Fiorentina.