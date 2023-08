Nazione: “Amrabat-Juve? I bianconeri ci proveranno con una contropartita. Tempi lunghi. United offerta dopo il 15”

O magari a intercettare il futuro di Nico Gonzalez tornassero in qualche modo i ricchissimi arabi.Nel frattempo – mente le scintille su Nico vanno ad affievolirsi – in casa viola si continua a lavorare al futuro di Amrabat. Il Manchester United c’è e di sicuro formalizzerà una proposta d’acquisto una volta scavalcato il Ferragosto. Resta da capire quanti soldi lo United sarà disposto a spendere per il marocchino e se vorrà avviare una trattativa sulla posizione delle richieste viola (25 milioni e bonus da decifrare) oppure proverà una manovra al ribasso con l’obiettivo di portare l’operazione Amrabat agli ultimi giorni degli affari.

Attenzione però ai sondaggi della Juventus che pare concretamenete pronta a valutare l’ingaggio del giocatore viola. Difficile, è bene dirlo subito, che si tratti su una base economica e basta. Insomma, la Juve potrebbe concretamente chiedere Amrabat ma lo farà presentando un’offerta in soldi accompagnato da contropartita tecnica da concordare con la Fiorentina.Traduzione: l’affare Juve-Amrabat non è da escludere, ma la strada, al momento rimane complessa per poter ipotizzare una soluzione in tempi brevi. Lo scrive La Nazione.

