Natali: "Certi numeri difensivi non sono sostenibili, la Fiorentina non può puntare in alto"

L'ex difensore di Fiorentina e Torino ha parlato del reparto arretrato viola

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex centrale gigliato Cesare Natali ha analizzato l'attuale momento della Fiorentina.

La fragilità difensiva

Questo il suo pensiero: “È indubbio che la squadra stia faticando nella fase di non possesso, ma la responsabilità non ricade mai su una singola linea: il pacchetto arretrato non può mettere sempre una pezza agli errori fatti durante la costruzione o la gestione del pallone. Le reti incassate sono eccessive per una squadra con ambizioni importanti, tuttavia sono convinto che il gruppo saprà rialzarsi. Per rendere più solida la difesa occorrono più equilibrio e convinzione, perché nel massimo campionato certe medie non sono accettabili”.

Il valore dell'organico

L'ex difensore ha quindi espresso la sua opinione sul potenziale della squadra: “La nostra è una formazione a trazione anteriore, con ali molto alte e mezzali di qualità brave negli inserimenti, una caratteristica che inevitabilmente ci fa concedere qualcosa agli avversari. Nel corso della stagione, però, l'elevato tasso tecnico dei giocatori consentirà a Vanoli di trovare il giusto assetto. In fondo, il reparto difensivo può contare su profili di livello internazionale come De Gea, sulla prestanza fisica di Dragusin e Viery, oltre che sulla consolidata esperienza di Pongracic e Ranieri: gestendo bene le forze, si riveleranno tutti pedine imprescindibili”.