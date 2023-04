Nardella risponde a Bonaventura: “Il nuovo stadio della Fiorentina sarà più bello di quello del Lech Poznan”

Jack Bonaventura dopo aver giocato contro il Lech Poznan ha sottolineato la bellezza e l’importanza dello stadio della squadra polacca. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina: “Qua c’era un’atmosfera difficile, uno stadio pieno. L’esultanza è stata spontanea, c’erano tanti tifosi. Spero che anche loro possano avere uno stadio così bello un giorno”

Il giorno dopo è arrivata la risposta del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha detto: “Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per lo stadio ‘Franchi’ ha realizzato più di 50 stadi nel mondo ed io credo che il progetto per il nuovo stadio di Firenze è molto bello, ed anche molto più bello di quello di Poznan, con tutto il rispetto, perché viene anche da una grande storia, quella dell’ingegner Nervi, avrà una grande funzionalità anche grazie agli interventi che saranno fatti per renderlo di livello mondiale dal punto di vista della qualità dei servizi, ed anche della fruizione della godibilità sportiva degli eventi. Uno stadio che fra l’altro verrà realizzato in meno tempo rispetto a quello necessario per costruire l’impianto di Poznan”.

NON CI POTEVA ESSERE SERATA PIU BELLA