Le parole rilasciate a Toscana TV da Dario Nardella, sindaco di Firenze: “La Fiorentina di suo ha donato alla città 250.000€ e lanciato la campagna di raccolta, fondi, grandi gesti. L’Italia e Firenze sono due realtà straordinarie. Da Nanchino, città cinese con noi gemellata sono arrivate molte mascherine. Mi commuove tutta questa generosità nei nostri confronti. Impiegheremo circa 12 giorni per consegnare le mascherine per Firenze, il traffico sta aumentando e questo non va bene, dai prossimi giorni metteremo regole severe, utilizzeremo i droni e così una passeggiata può costare una multa salata”.