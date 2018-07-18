Nardella: "Non capisco Della Valle, avevamo dato la scadenza del progetto stadio il 31 dicembre mentre lui..."

Dopo le parole di Andrea Della Valle ("presenteremo il progetto del nuovo stadio a settembre poi ci vorranno almeno 6 mesi, credo che tutto andrà a Primavera”) ha risposto il sindaco di Firenze Nardel...

Dopo le parole di Andrea Della Valle ("presenteremo il progetto del nuovo stadio a settembre poi ci vorranno almeno 6 mesi, credo che tutto andrà a Primavera”) ha risposto il sindaco di Firenze Nardella, queste le sue parole:

"Francamente non capisco il motivo di questo annuncio anche perché il Comune ha accettato la richiesta scritta della stessa Fiorentina per i 6 mesi di prosecuzione del pubblico interesse decorrenti dall’adozione della variante, che dunque scadono il 31/12. Peraltro il Comune al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più tempo."