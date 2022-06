Nardella annuncia: “Se la Fiorentina giocherà al Franchi durante i lavori i tempi saranno più lunghi”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina, queste le sue parole registrate da Radio Bruno:

“Con la Fiorentina i rapporti sono eccellenti, abbiamo un dialogo costante su tutto il progetto con la società per quella che sarà la gestione dello stadio. Per quanto riguarda la decisione sulla concomitanza delle partite durante i lavori, sarà la società viola a decidere. Ci sono due opzioni, o giocare con il cantiere in corso o giocare fuori dal Franchi. Chiaro è che che se la Fiorentina dovesse giocare al Franchi durante il cantiere i tempi saranno più lunghi. La capienza dovrebbe essere di almeno 40 mila posti, sul costo delle materie prima c’è un fondo del governo di 3 miliardi che ci serve per far fronte agli aumenti del costo delle materie prime, quindi il governo ci mette a disposizione le risorse necessarie. Con Barone parliamo sempre, quando torna Commisso parleremo anche con lui di tutto il progetto”

PEDULLA PARLA DI PINAMONTI