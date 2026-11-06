Mutu: "A Firenze la squadra appartiene alla città, non ho mai sentito dentro di me una passione come quella"

L'ex giocatore rumeno della Fiorentina ha ricordato l'esperienza in maglia viola

«Quando vinci e segni, hai sempre tante persone intorno. Quando attraversi un periodo complicato, invece, il telefono squilla molto meno». Adrian Mutu lo sa bene. Il talento che lo ha portato ai vertici, i gol, l'affetto dei tifosi, ma anche le cadute e la solitudine. Due squalifiche per doping, la prima nel 2004, quando giocava nel Chelsea, la seconda nel 2010, ai tempi della Fiorentina, hanno segnato una carriera nella quale il talento non è mai stato in discussione. Oggi, a 47 anni, l'ex attaccante si sofferma soprattutto sulle persone che non lo hanno abbandonato, come Sébastien Frey, molto più di un compagno di squadra. In vista di Fiorentina-Juventus, la partita di due città che conosce profondamente, Mutu torna sulle difficoltà vissute con entrambe le maglie: dalla penalizzazione con cui i viola iniziarono il campionato nel 2006 ai cinque pareggi consecutivi che misero in discussione il primato bianconero nell'aprile dello stesso anno. Ricorda gli insegnamenti di Prandelli e Capello, le giornate trascorse accanto a Ibrahimovic e le diverse pressioni delle due piazze. Ma è quando il discorso si allontana dal campo che lascia emergere il lato più personale: il rapporto con i figli, il tempo sottratto alla famiglia e il desiderio di recuperarlo. Un bilancio nel quale, accanto ai successi, trovano posto anche le assenze.

Adrian Mutu, innanzitutto come sta? Che cosa fa oggi e come trascorre le sue giornate?

«Sto bene, grazie. Oggi vivo il calcio in maniera diversa rispetto a quando ero giocatore, ma con la stessa passione. Seguo tante partite, studio, cerco di aggiornarmi continuamente perché questo sport cambia molto velocemente. Mi piace analizzare le squadre, gli allenatori, capire le nuove idee».

E a tv spenta?

«Naturalmente cerco anche di dedicare più tempo alla mia famiglia. Da calciatore vivi sempre con la valigia pronta, adesso apprezzo molto di più le cose semplici».

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Domenica c’è Fiorentina-Juventus. La squadra viola attraversa un momento difficile.

«A Firenze devi capire subito una cosa: la Fiorentina non è soltanto una squadra di calcio, è qualcosa che appartiene profondamente alla città. I tifosi vivono tutto con un’intensità incredibile».

Qual è stato il periodo più duro della sua esperienza con quella maglia?

«Quando sono arrivato. Estate 2006, partimmo con una penalizzazione pesantissima, ma avevamo un gruppo straordinario e soprattutto un allenatore, Cesare Prandelli, che riusciva a trasmetterci serenità e fiducia. Non cercavamo alibi. Sapevamo di dover recuperare terreno e pensavamo soltanto alla partita successiva. La vera svolta fu la mentalità che costruimmo nello spogliatoio. Eravamo convinti di poter fare qualcosa di importante, anche quando la classifica diceva il contrario. E alla fine conquistammo l’Europa».

E in bianconero?

«Stagione 2005-2006, aprile: facemmo cinque pareggi consecutivi, il Milan a tre punti. Alla Juve impari che non esistono scuse. Quando indossi quella maglia, devi vincere. Punto. Fare una serie di risultati del genere poteva sembrare una tragedia, soprattutto con i rossoneri che si avvicinano. Ma noi avevamo uno spogliatoio pieno di campioni, di personalità fortissime. C’erano Buffon, Del Piero, Cannavaro, Ibrahimovic, Vieira, Emerson, Thuram. E avevamo Capello, un allenatore che non permetteva a nessuno di abbassare la concentrazione. A Siena vincemmo 3-0 e segnai anch’io. Fu una vittoria importante perché ritrovammo quella sicurezza che ci aveva accompagnato durante tutto il campionato».

Come si supera una crisi alla Juventus?

«Lavorando, restando uniti e soprattutto assumendosi le proprie responsabilità. Non puoi nasconderti dietro la storia della società: devi essere all’altezza di quella storia».

Quando i risultati non arrivano, è più difficile sopportare la pressione a Torino o a Firenze?

«Sono due pressioni completamente diverse. A Torino è legata soprattutto al risultato. Alla Juventus vincere è considerato normale, mentre non riuscirci diventa immediatamente un problema. È una pressione continua, quasi istituzionale. Alla Fiorentina, invece, la componente emotiva è molto più forte. I tifosi ti fanno sentire un re quando le cose vanno bene, ma nei periodi negativi percepisci la loro delusione in maniera molto intensa. In viola ho sentito un amore incredibile. È una città che ti entra dentro, ma proprio per questo avverti anche una responsabilità enorme. Direi che da una parte devi convivere con l’obbligo di vincere, dall’altra imparare a gestire una passione che non conosce mezze misure».

Vedendo le difficoltà di entrambe, se fosse ancora in campo, da leader dello spogliatoio, come cercherebbe di scuotere i compagni?

«Da giocatore cercherei prima di tutto di dare l’esempio. In certe situazioni puoi parlare quanto vuoi, ma i compagni guardano quello che fai in campo. Se corri, se combatti, se ti assumi la responsabilità di una giocata difficile, allora puoi chiedere agli altri di fare lo stesso».

E da allenatore?

«Partirei dalla testa dei giocatori. Quando una formazione attraversa una crisi, spesso il problema non è soltanto tattico, ma anche mentale. I calciatori perdono fiducia, iniziano ad avere paura di sbagliare e diventano meno coraggiosi. Non voglio dare lezioni a Spalletti o Vanoli, perché soltanto chi lavora quotidianamente con un gruppo conosce davvero tutte le dinamiche. Però io cercherei di semplificare alcune cose, ritrovare equilibrio e dare ai ragazzi certezze. E soprattutto ricorderei loro che, quando indossi certe maglie, devi avere il coraggio di prenderti delle responsabilità».

Veniamo a lei. Ha vissuto momenti esaltanti, ma anche periodi bui, segnati dalle squalifiche. Chi le è stato più vicino? Cosa le ha fatto più male?

«Nella mia carriera ho conosciuto tanti calciatori, ma nelle difficoltà capisci davvero chi ti vuole bene. Quando vinci e segni, hai sempre tante persone intorno. Se attraversi un periodo complicato, invece, il telefono squilla molto meno, ed è la cosa più dolorosa. Ho imparato ad apprezzare soprattutto chi mi è rimasto vicino senza chiedere nulla in cambio. Non faccio nomi, ma a volte non servono grandi gesti. Basta una telefonata, un messaggio, qualcuno che ti dice che crede ancora in te. Sono cose che non dimentichi, perché in certi frangenti valgono molto più di un gol».

Qualcuno che c’è sempre stato?

«Sébastien Frey. Per me è molto più di un ex compagno di squadra. È un amico vero, una persona con cui ho condiviso anni bellissimi, ma anche momenti complicati. Quando passi tanto tempo insieme nello stesso spogliatoio, impari a conoscere il carattere delle persone. Con Sébastien il rapporto è andato oltre il calcio. La cosa più bella del nostro rapporto è che non abbiamo bisogno di sentirci ogni giorno per sapere di poter contare l’uno sull’altro. Ci sono legami che il tempo e la distanza non cambiano. Per me, questa è la vera amicizia».

In bianconero divideva la stanza con Ibrahimovic.

«Con Zlatan ci siamo divertiti tantissimo. Lui ha sempre avuto una personalità enorme e un carattere molto particolare. Ma dietro quell’immagine che tutti conoscono c’è anche una persona con un grande senso dell’umorismo. Eravamo giovani, giocavamo in una delle squadre più forti d’Europa e nello spogliatoio c’era un’atmosfera speciale. Io scherzavo molto e lui stava al gioco. Avevamo entrambi un temperamento forte, ma ci rispettavamo. Di quegli anni trascorsi insieme conservo ricordi bellissimi».

Qualche battuta che vi siete fatti o un aneddoto?

«Forse è meglio che rimanga tutto tra noi due!».

Quando lasciò Pitești, suo padre le disse: «Vai e sii il migliore». È il consiglio che darebbe oggi ai suoi figli, oppure la vita le ha insegnato qualcosa di diverso?

«Mio padre mi ha trasmesso una mentalità che mi ha accompagnato per tutta la carriera. Mi ha insegnato a non accontentarmi, a lavorare per diventare il migliore. Oggi, però, dopo tutto quello che ho vissuto, aggiungerei qualcosa a quelle parole».

Ovvero?

«Direi ai miei figli di inseguire i propri sogni, di avere ambizione, ma soprattutto di cercare di essere persone migliori ogni giorno. Quando sei giovane pensi che il successo sia la cosa più importante. Con il tempo capisci che conta, ma non è tutto. Ci sono la famiglia, la salute, il rispetto, la serenità. Vorrei che fossero felici e orgogliosi delle persone che diventano, indipendentemente dalla professione che sceglieranno».

C’è qualcosa che Adrian Mutu vorrebbe ancora realizzare?

«Assolutamente sì. Ho ancora tanti obiettivi e tanta voglia di fare. Come allenatore voglio continuare a crescere, migliorare e dimostrare il mio valore. Il calcio è stato la mia vita e continua a essere una parte fondamentale di me. Ma come uomo adesso guardo anche ad altre cose. Desidero essere presente per la mia famiglia, vedere crescere i miei figli, godermi occasioni che da calciatore, a volte, non ho potuto vivere come avrei voluto. A 47 anni hai una prospettiva diversa. Non senti più il bisogno di dimostrare qualcosa a tutti, ma soprattutto a te stesso. Vorrei poter guardare indietro, un giorno, e dire di essere stato non soltanto un buon calciatore o un buon allenatore, ma soprattutto un buon padre e una persona migliore».

Ha raccontato di voler recuperare il tempo perduto con suo figlio Mario. C’è un ricordo condiviso che oggi vale per lei più di un successo sul campo?

«Quando sei giovane e giochi ad alti livelli, il calcio occupa praticamente tutta la tua vita. Viaggi continuamente, hai allenamenti, partite, ritiri e tante responsabilità. Crescendo capisci che certe occasioni con i tuoi figli non tornano più. Adesso per me anche una giornata normale trascorsa insieme può avere un valore enorme. Non serve fare qualcosa di straordinario. Parlare, ridere, condividere del tempo, essere presenti. Ho segnato tanti gol importanti nella mia carriera, ma il rapporto con un figlio appartiene a una dimensione completamente diversa. È qualcosa che non puoi misurare con i trofei».

L’Italia ha rappresentato una parte importante della sua vita. C’è una persona, magari lontana dal mondo del calcio, che l’ha aiutata e che non ha mai avuto occasione di ringraziare pubblicamente?

«Nessuno in particolare. L’Italia per me è una seconda casa. Mi ha dato tantissimo, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche umano. Qui ho conosciuto gioie straordinarie e attraversato periodi molto difficili. E lungo questo percorso ho incontrato persone che mi hanno aiutato, consigliato e sostenuto senza cercare visibilità. Non sempre sono riuscito a ringraziare tutti come avrei voluto. Ma una cosa la posso dire: sono profondamente riconoscente a chi ha saputo vedere Adrian, l’uomo, e non soltanto Mutu, il calciatore. Perché alla fine i gol e le vittorie rimangono nella storia del calcio, ma coloro che ti hanno voluto bene rimangono nella tua vita».