Mutti: “Mi aspettavo qualcosa di più dall’Atalanta contro la Fiorentina. È mancano De Roon”

Bortolo Mutti, ex centravanti ed adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’Atalanta vista in questo avvio di campionato dopo la sconfitta con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“È sempre partita con il freno a mano. Credo che con Bologna e Fiorentina ci si aspettasse qualcosa in più”

FIORENTINA “Sono mancate pedine importanti come De Roon, che è un equilibratore incredibile in mezzo al campo. Bisogna aspettare l’Atalanta, sperando che possa ripetere ciò che ha fatto l’anno scorso, in Champions così come in campionato”.

