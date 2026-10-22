Mpasinkatu: "Oulai deve lavorare molto tatticamente ma ha qualità importanti. Può giocare con Fagioli"

Il commento di Malu Mpasinkatu sull'impatto di Oulai in questi primi mesi con la maglia viola

Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Palla al Centro", per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche di Oulai e sugli aspetti tattici su cui il centrocampista deve ancora lavorare.



"Che tatticamente il ragazzo debba migliorare l'ho detto quando il giocatore è arrivato a Firenze. Lui va sempre in pressione sull'avversario, ma alle volte sembra anarchico. L'equivoco è che lui la mezzala la può fare, ma è più un centrocampista centrale, uno che detta i tempi".



L'esperto ha poi sottolineato come la presenza di Fagioli, considerato al momento un punto fermo della squadra viola, possa influenzare le scelte di Vanoli:

"In questo momento però Fagioli è intoccabile e lui può giocare come interno, può fare quel ruolo e deve rispettare i dettami tattici".



Mpasinkatu ha inoltre invitato a non attribuire a Oulai tutte le responsabilità per le difficoltà della Fiorentina, ricordando come i problemi della squadra vadano ben oltre il rendimento del singolo:

"Contro il Como lui non ha giocato, ma la squadra a me sembra entrata in un tunnel. Dare la colpa solo a lui, come successo a Genova, è esagerato".



Infine, il direttore sportivo ha ribadito la fiducia nelle qualità del centrocampista, indicando nel lavoro quotidiano con Vanoli un passaggio fondamentale per la sua crescita:

"Oulai ha qualità importanti e va smaliziato, questo è il lavoro che spetta a mister Vanoli. Gli va insegnata la tattica, anche se poi quella che usiamo in Italia non esiste all'estero, lì lo avrebbero lasciato più libero".

