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Mpasinkatu: "Oulai deve lavorare molto tatticamente ma ha qualità importanti. Può giocare con Fagioli"

Il commento di Malu Mpasinkatu sull'impatto di Oulai in questi primi mesi con la maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2026 22:16
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Mpasinkatu: "Oulai deve lavorare molto tatticamente ma ha qualità importanti. Può giocare con Fagioli" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Palla al Centro", per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche di Oulai e sugli aspetti tattici su cui il centrocampista deve ancora lavorare.

"Che tatticamente il ragazzo debba migliorare l'ho detto quando il giocatore è arrivato a Firenze. Lui va sempre in pressione sull'avversario, ma alle volte sembra anarchico. L'equivoco è che lui la mezzala la può fare, ma è più un centrocampista centrale, uno che detta i tempi".

L'esperto ha poi sottolineato come la presenza di Fagioli, considerato al momento un punto fermo della squadra viola, possa influenzare le scelte di Vanoli:
"In questo momento però Fagioli è intoccabile e lui può giocare come interno, può fare quel ruolo e deve rispettare i dettami tattici".

Mpasinkatu ha inoltre invitato a non attribuire a Oulai tutte le responsabilità per le difficoltà della Fiorentina, ricordando come i problemi della squadra vadano ben oltre il rendimento del singolo:
"Contro il Como lui non ha giocato, ma la squadra a me sembra entrata in un tunnel. Dare la colpa solo a lui, come successo a Genova, è esagerato".

Infine, il direttore sportivo ha ribadito la fiducia nelle qualità del centrocampista, indicando nel lavoro quotidiano con Vanoli un passaggio fondamentale per la sua crescita:
"Oulai ha qualità importanti e va smaliziato, questo è il lavoro che spetta a mister Vanoli. Gli va insegnata la tattica, anche se poi quella che usiamo in Italia non esiste all'estero, lì lo avrebbero lasciato più libero".

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