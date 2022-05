Mourinho imbattuto contro la Fiorentina. Giallorossi imbattuti con i viola dal 7 aprile 2018

I giallorossi hanno vinto gli ultimi 5 precedenti e sono imbattuti dal 7 aprile 2018, quando i viola di Stefano Pioli si imposero all’Olimpico per 2-0 – 3 giorni prima della clamorosa impresa in Champions League della Roma di Eusebio Di Francesco contro il Barcellona, ribaltato 3-0 dopo la sconfitta per 4-1 all’andata al Camp Nou. Per quanto riguarda le sfide al Franchi, la Fiorentina si è imposta 33 volte contro le 17 della Roma, segnando 117 gol e subendone 85; nelle ultime 10 i padroni di casa hanno vinto solo due volte – 3-0 nel 2011 e 1-0 nel 2016 – ma nel 2019 c’è da ricordare il quarto di finale di Coppa Italia finito 7-1 in favore della Viola. La Roma ha attraversato due momenti lunghissimi in cui questo campo era diventato un tabù: dal 1939 al 1961 – 17 partite senza successi – e dal 1967 al 1989 – addirittura 23 gare a secco di vittorie. Il capocannoniere di questo confronto è Francesco Totti con 14 gol, seguito dal doppio ex Gabriel Omar Batistuta con 11 – 10 con la maglia viola, 1 con i giallorossi.

L’unico precedente fra Vincenzo Italiano e Josè Mourinho è quello dell’andata – vinse il portoghese 3-1; Italiano ha affrontato la Roma 4 volte – una vittoria, un pareggio e due sconfitte -, Mourinho è imbattuto contro la Fiorentina in 7 confronti – 5 vittorie e due pareggi.