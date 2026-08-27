Moretto: "Il Bologna c'è per Gudmundsson, ma il calciatore sta prendendo tempo, non apre definitivamente"

Gli emiliani puntano l'islandese come sostituto di Rowe, sempre più imminente il suo approdo all'Atalanta.

Continua a rimanere appeso a un filo il destino di Albert Gudmundsson: futuro incerto il suo, col Bologna che cerca un sostituto per Rowe (destinazione Atalanta) e starebbe proprio pensando all'ex Genoa.

L'islandese è un obiettivo per gli emiliani ma, come rivela l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, è proprio il ragazzo ad avere dei dubbi sull'eventuale trasferimento: "Gudmundsson per ora sta prendendo tempo, non apre definitivamente al Bologna. Per ora attende altre proposte".