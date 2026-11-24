Morabito: "Paratici ha sbagliato il mercato, non è un dirigente capace di fare da solo una squadra"

L'intermediario di mercato ha parlato del lavoro svolto da Paratici

Più di sei settimane fa, sul proprio account Instagram, il procuratore e intermediario Vincenzo Morabito era stato durissimo nei confronti del lavoro del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, e la sua posizione resta invariata anche in queste ore.

“Una campagna acquisti sfarzosa solo a parole che aveva illuso, ma…” “Già la sessione invernale della Fiorentina lasciava intuire quale sarebbe stata la parabola di Paratici a Firenze. Un’estate di mercato apparentemente grandiosa, capace di accendere i sogni del popolo viola, ma che in realtà ha messo in evidenza l’inadeguatezza gestionale di questo dirigente. Mi stupisce che in pochi abbiano sottolineato come abbia allontanato Vanoli pur avendo il tecnico portato a termine l’annata in maniera dignitosa. Ha firmato un accordo di tre anni con Grosso, lasciando intendere un percorso di lungo respiro, salvo poi esonerarlo dopo appena tre giornate per richiamare Vanoli. A rendere il quadro ancora più grottesco ci pensano le parole del direttore generale Ferrari, che pochi giorni fa si è vantato con troppa supponenza di aver individuato Paratici come responsabile dell’area tecnica gigliata”.

“Il tradimento verso Marotta, poi l’inchiesta” “Paratici viene celebrato da media e tifoseria, ma la verità è che in bianconero aveva operato con successo in un’altra veste, quando la gestione economica era saldamente nelle mani di Beppe Marotta. Dopo otto titoli consecutivi e un bilancio sano, Paratici ha girato le spalle a Marotta, estromettendolo in sinergia con Andrea Agnelli per puntare sull’acquisto di Cristiano Ronaldo, un’operazione insostenibile sul piano finanziario. Da quel momento i bilanci della Juve sono precipitati in rosso profondo. A ciò si è aggiunta la bufera giudiziaria con la relativa inibizione; nel frattempo era approdato al Tottenham, dove gli Spurs hanno investito cifre enormi avvicendando più tecnici, con lui alla direzione sportiva, fino a chiudere la passata stagione a ridosso delle sabbie mobili della retrocessione”.