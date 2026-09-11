Monti: "Vanoli saprà unire lo spogliatoio, non credo che la piazza lo attaccherà subito"

Lo speaker e tifoso ha parlato di Fiorentina

Intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, lo speaker e sostenitore viola Gianfranco Monti ha analizzato le ragioni del delicato momento attraversato dalla Fiorentina, soffermandosi sulla gestione tecnica e sulle scelte di mercato.

"Con Grosso mancava intesa, Vanoli sa fare gruppo"

"Sul terreno di gioco era evidente l'assenza di intesa e la mancanza di coesione tra i calciatori", ha osservato Monti riguardo al periodo con Fabio Grosso in panchina. "Il vero punto di forza di Vanoli risiede invece nella capacità di incidere sullo spogliatoio e creare compattezza nel gruppo. Durante la scorsa stagione l'avvio non è stato esaltante, ma a partire da gennaio la squadra ha iniziato a girare. In questo caso il tecnico conosce già l'ambiente, un fattore che gli garantirà il sostegno e la tutela della piazza."

"Troppi giovani sul mercato: serviva gente di esperienza"

Lo speaker si è poi espresso sulle operazioni condotte dal ds Fabio Paratici: "Sono stati ingaggiati diversi elementi, ma con un'età media troppo bassa. Per fare da punto di riferimento occorrevano profili carismatici e di grande esperienza, un nome su tutti Brozović per il centrocampo. Servono calciatori abituati a gestire la pressione e capaci di trasmettere quella personalità che oggi manca alla Fiorentina."