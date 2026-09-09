Monti: "Vanoli non entusiasma, ma è un uomo vero di grande carattere per dare una scossa forte"

Il tecnico viola è pronto per ripartire con una nuova avventura gigliata

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: "Delle cose del genere non sono belle figure per la Fiorentina, sono storie brutte che servono per massacrarci. Adesso bisogna solo pensare a costruire e dobbiamo smetterla di criticare per cose già fatte. Prendiamo Vanoli che è uno che sa metterci la faccia e che si assume la responsabilità, deve essere il primo a fare gruppo facendosi aiutare dai suoi fedeli come Dodo e Ranieri."

Prosegue: "Preferivamo altro, ma ora c'è Vanoli ed è una persona seria che sa lavorare e che non si tira indietro. Paratici è stato intelligente a mandare via Grosso ora perché ha capito che il percorso era sbagliato, quindi non lo critico. Grosso e Paratici hanno avuto degli screzi perché il mercato fatto non lo accontentava e si vedeva perché la squadra non gli piaceva, gli esterni non erano i suoi e avrebbe tenuto Kean."