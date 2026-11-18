Monti sicuro: "Fagioli in panchina per riordinare le idee. Prossime gare? Genova serva da lezione"

Le parole del noto tifoso viola su Fagioli

Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Fagioli deve essere bravo per uscire fuori da questo momento di down. Se va in panchina è perché deve riposare e rimettere un po' a posto le idee. Anche perché Vanoli non gli ha mai lesinato alcun tipo di complimento. Se non hai la grinta e la cattiveria per riuscire a resistere in momenti come questo allora può essere un problema. Ma mi auguro per lui che questo non sia il suo caso"

Sulle prossime gare: "Devi essere cosciente di quello che sei. Io credo che la Fiorentina sia entrata nel mood giusto. Le ultime partite sono state fatte bene, anche quelle perse con Inter e Como, per esempio. Bisogna continuare su questo filone. La Fiorentina ha tutte le possibilità di arrivare in una situazione molto più degna da qui a Natale. Spero che Genova sia servita da lezione".