Monti difende Fagioli: "La Nazionale ha preso una botta, ma non ha fatto peggio di altri"

Lo speaker e tifoso viola sta con il giocatore gigliato

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il conduttore televisivo e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha commentato il momento del club viola e della Nazionale:

«A mio avviso Fagioli non è uscito benissimo da quest'ultima gara, ha subìto un duro colpo, ma è una batosta che ha riguardato l'intera Nazionale: si tratta di una questione legata più al gruppo che al singolo individuo. Sono convinto che rientrerà al Viola Park con l'entusiasmo e la fierezza di aver riconquistato la maglia azzurra».

I prossimi impegni

«La Fiorentina deve intraprendere il proprio cammino ripartendo da quanto mostrato dalla sfida con il Como in poi. Non bisogna farsi condizionare dal blasone dell'avversario: serve spingere contro chiunque e cercare di dettare i ritmi del gioco, proprio come visto contro Atalanta e Inter. Così facendo si possono creare grattacapi a chiunque; al contrario, ripetendo prove opache come quella di Genova, il passo falso è inevitabile».

La difesa e le sbavature

«L'estremo difensore e i due difensori centrali hanno commesso delle ingenuità personali su cui il tecnico ha ben poco margine d'intervento. In quei frangenti Vanoli sarà andato su tutte le furie; serve indubbiamente una maggiore concentrazione da parte dei singoli. Credo comunque che il reparto arretrato visto all'opera contro la Juventus rappresenti già un segnale di crescita».

Le prospettive stagionali