Monti difende Fagioli: "La Nazionale ha preso una botta, ma non ha fatto peggio di altri"
Lo speaker e tifoso viola sta con il giocatore gigliato
Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il conduttore televisivo e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha commentato il momento del club viola e della Nazionale:
«A mio avviso Fagioli non è uscito benissimo da quest'ultima gara, ha subìto un duro colpo, ma è una batosta che ha riguardato l'intera Nazionale: si tratta di una questione legata più al gruppo che al singolo individuo. Sono convinto che rientrerà al Viola Park con l'entusiasmo e la fierezza di aver riconquistato la maglia azzurra».
I prossimi impegni
«La Fiorentina deve intraprendere il proprio cammino ripartendo da quanto mostrato dalla sfida con il Como in poi. Non bisogna farsi condizionare dal blasone dell'avversario: serve spingere contro chiunque e cercare di dettare i ritmi del gioco, proprio come visto contro Atalanta e Inter. Così facendo si possono creare grattacapi a chiunque; al contrario, ripetendo prove opache come quella di Genova, il passo falso è inevitabile».
La difesa e le sbavature
«L'estremo difensore e i due difensori centrali hanno commesso delle ingenuità personali su cui il tecnico ha ben poco margine d'intervento. In quei frangenti Vanoli sarà andato su tutte le furie; serve indubbiamente una maggiore concentrazione da parte dei singoli. Credo comunque che il reparto arretrato visto all'opera contro la Juventus rappresenti già un segnale di crescita».
Le prospettive stagionali
«Non credo affatto che la Fiorentina rischierà seriamente nella lotta salvezza, a differenza della passata stagione. Forse un po' di timore lo nutrivo fino al match con il Como, ma adesso è svanito. Vorrei vedere una squadra capace di esprimere un calcio piacevole: nella mia semplicità, sono convinto che giocando bene i risultati arrivino nove volte su dieci. Contro la Juventus si è vista un'ottima Fiorentina: c'è rammarico per un calcio di rigore non concesso, ma in diverse fasi dell'incontro il pari andava persino stretto ai viola».