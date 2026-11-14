Monti: "Basta tiro al bersaglio su De Gea, questa deve essere l'annata di costruzione"

Lo speaker e tifoso viola ha detto la sua opinione sul momento gigliato

Gianfranco Monti è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento attuale della Fiorentina:

“A me non sarebbe dispiaciuto chiudere anche al settimo o all'ottavo posto, perché questa stagione doveva servire a gettare le basi con meno scossoni possibili in vista del prossimo campionato. Con l'innesto di due o tre giocatori di vero spessore, questo gruppo potrebbe avviare un ciclo importante e regalarci soddisfazioni. A Firenze, invece, finiamo per demolire elementi come De Gea o Viery. Capisco il malumore per un'annata storta, ma non condivido affatto questo continuo tiro al bersaglio. Io intravedo dei segnali incoraggianti di miglioramento e mi auguro che si punti su un'ossatura stabile, con otto o nove titolari fissi. La formazione vista contro la Juventus? Mi ha convinto molto: un undici sfrontato, gagliardo, che ha provato a imporsi puntando sulla tecnica. Piuttosto, occorre alzare il livello qualitativo delle alternative dalla panchina. Fagioli e Oulai schierati contemporaneamente? È un'idea che mi stuzzica, ma se non vengono impiegati insieme ci sarà sicuramente un motivo valido: di certo non presumo di saperne di calcio più di Vanoli”.