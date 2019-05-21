Montella squalificato, non sarà in panchina contro il Genoa. Inibito anche Antognoni. Le motivazioni
Nell'ultima giornata di campionato la Fiorentina, che deve conquistare la salvezza, non avrà in panchina Vincenzo Montella. Il tecnico viola è stato infatti squalificato per due giornate dal giudice s...
Nell'ultima giornata di campionato la Fiorentina, che deve conquistare la salvezza, non avrà in panchina Vincenzo Montella. Il tecnico viola è stato infatti squalificato per due giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione ricevuta a Parma. Questa la motivazione: "per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all'atto dell'allontanamento, sferrato con violenza un pugno a un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno a uno steward; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale.
Ammonizione con diffida a Nicola Caccia(Fiorentina), "per avere, al 2° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è stato invece inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche Federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 maggio 2019: "per avere, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive.
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