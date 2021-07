Moena 2021, la Fiorentina si allena sotto la pioggia. Si fermano Bonaventura e Maleh

Alle 17.00 i portieri della Fiorentina sono scesi già in campo. Parate si tiri del preparatore Angelo Porracchio. Palestra invece per gli altri giocatori viola. Alle 17.55 la Fiorentina è entrata in campo sotto la pioggia battente di Moena, i primi a fare il loro ingresso Dusan Vlahovic e Cristiano Biraghi. Maleh ha lasciato subito il campo. Allenamento sui cross, sia da destra che da sinistra, mister Italiano chiede palle alte per colpire di testa. Ottimo Dragowski. Anche Bonaventura lascia il campo, problema al piede.

Durante l’allenamento Italiano va al tiro e Vlahovic urla “trivela”. Italiano grida “Chi ne fa meno mette a posto le buche”. A Terzic “Dai che vieni espulso se giochi così”. L’esercizio delle coppie vinto da Vlahovic-Milenkovic, battuti Ranieri-Sottil.

