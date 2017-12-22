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Milenkovic come un veterano: buona la prima per il serbo che non trema sostituendo Pezzella

Interventi puliti, appoggi semplici, letture perfette. Buona la prima, insomma, per Nikola Milenkovic. Il giovane centrale serbo, chiamato a sostituire Pezzella in extremis. ha sfoggiato la calma e la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 23:26
Milenkovic come un veterano: buona la prima per il serbo che non trema sostituendo Pezzella - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hristov
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Interventi puliti, appoggi semplici, letture perfette. Buona la prima, insomma, per Nikola Milenkovic. Il giovane centrale serbo, chiamato a sostituire Pezzella in extremis. ha sfoggiato la calma e la sicurezza di un veterano. Imperioso negli stacchi, solerte negli anticipi, mai in affanno: non era facile iniziare così da titolare.

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