Labaro Viola

Milenkovic: "Ho visto in allenamento un Chiesa mostruoso, seguiamo Montella e i suoi schemi"

In vista della sfida contro la Juventus di sabato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Queste le sue parole:"Ho affrontato Ronaldo con la magl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 21:07
Milenkovic: "Ho visto in allenamento un Chiesa mostruoso, seguiamo Montella e i suoi schemi" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Fiorentina
Chiesa
Milenkovic
Condividi

In vista della sfida contro la Juventus di sabato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Queste le sue parole:

"Ho affrontato Ronaldo con la maglia della Nazionale: sta benissimo, ha fatto 5 gol in due partite ma noi dobbiamo prepararci per affrontare tutta la squadra, non solo lui. Dobbiamo guardare la Juventus come una squadra".

Che gara sarà contro la Juve?
"Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi in questo momento, per la città e per i tifosi. Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo, abbiamo perso due gare e adesso vogliamo cominciare a fare punti".

Le voci su Montella vi danno fastidio?
"Per noi Montella è importante, crediamo nelle sue idee e in tutto quello che proviamo sul campo".

Cosa pensa di Federico Chiesa contro la Juventus?
"Lo vedo bene, molto carivo e motivato. Ieri in allenamento ho visto un Chiesa mostruoso, giocherà così anche con la Juve, lo vedo molto motivato".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok