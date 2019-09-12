Milenkovic: "Ho visto in allenamento un Chiesa mostruoso, seguiamo Montella e i suoi schemi"

In vista della sfida contro la Juventus di sabato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Queste le sue parole:"Ho affrontato Ronaldo con la magl...

In vista della sfida contro la Juventus di sabato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Queste le sue parole:

"Ho affrontato Ronaldo con la maglia della Nazionale: sta benissimo, ha fatto 5 gol in due partite ma noi dobbiamo prepararci per affrontare tutta la squadra, non solo lui. Dobbiamo guardare la Juventus come una squadra".

Che gara sarà contro la Juve?

"Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi in questo momento, per la città e per i tifosi. Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo, abbiamo perso due gare e adesso vogliamo cominciare a fare punti".

Le voci su Montella vi danno fastidio?

"Per noi Montella è importante, crediamo nelle sue idee e in tutto quello che proviamo sul campo".

Cosa pensa di Federico Chiesa contro la Juventus?

"Lo vedo bene, molto carivo e motivato. Ieri in allenamento ho visto un Chiesa mostruoso, giocherà così anche con la Juve, lo vedo molto motivato".

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