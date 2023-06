Milan chiede ad Amrabat se ha voglia di rossonero. Ancora nessuna trattativa con la Fiorentina

Nelle ultime ore il nome di Amrabat è stato accostato al Milan che cerca un centrocampista con quelle caratteristiche dopo l’addio di Tonali, venduto al Newcastle per 80 milioni di euro. Non si registrano ancora trattative tra la società rossonera e la Fiorentina, i primi passi ci sono stati tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del calciatore, il Milan vuole capire quali sono le intenzioni di Amrabat, se dovesse arrivare l’apertura al trasferimento a Milano allora in quel caso potrebbe partire la trattativa tra i club con la Fiorentina che chiede 30 milioni per la cessione del marocchino.

DALLA SPAGNA SPERANO NELLA CESSIONE DI JOVIC