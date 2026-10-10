Messias: "Oggi siamo rinati e ripartiamo da qui. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte"

Il centrocampista rossoblù commenta la vittoria contro i viola e si sofferma sul contributo di Osmajic

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Messias ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla prestazione del Genoa e sull'importanza dei tre punti conquistati.

"Osmajic si mette sempre a disposizione della squadra e ha già realizzato tre reti. Il suo contributo è molto importante per noi. Siamo un gruppo fantastico, che lotta in ogni partita. L'inizio di stagione non è stato quello che ci aspettavamo, ma con questa vittoria possiamo ripartire con un altro spirito".

"Anche nelle precedenti partite avevamo fatto vedere cose positive, però i risultati non ci avevano premiato. Oggi, invece, abbiamo conquistato i tre punti disputando una grande gara e dimostrando di essere una squadra forte".