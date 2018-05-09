Meglio la Juventus, ecco cosa succede alla Fiorentina se vince il Milan la Coppa Italia

Stasera il popolo viola è costretto a tifare Juventus per veder aumentare le possibilità di accedere alla prossima Europa League. Infatti se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia si qualificherebbe...

Stasera il popolo viola è costretto a tifare Juventus per veder aumentare le possibilità di accedere alla prossima Europa League. Infatti se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia si qualificherebbe per l'Europa League senza passare dai preliminari. Se la squadra di Gattuso dovesse dunque vincere e arrivare sesta, sarà la settima in classifica ad andare in Europa League disputando però i preliminari. Allo stesso modo se dovesse vincere il trofeo e arrivare settima sarà allo stesso modo la sesta in classifica a disputare i preliminari di Europa League.

Dunque una vittoria della squadra di Gattuso toglierebbe di fatto un posto alla corsa europea, con il Milan che giocherebbe senza motivazioni contro Atalanta e Fiorentina. Con i bergamaschi avanti di due punti rispetto alla squadra viola.

Al contrario invece, tutto resterebbe invariato in caso di vittoria della Coppa della Juventus. Con due posti per le tre squadre in lotta per l'Europa League.

Flavio Ognissanti