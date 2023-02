Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare la tua squadra! Scandalo all’Allianz

Fuorigioco Geografico

Ditemi la verità, lo avevate mai sentito? Io no. Eppure studio tantissimo, ma il fuorigioco di malleolo di Ranieri, che tra l’altro non partecipa per niente all’azione, non lo avevo mai sentito.

Avesse dato il fallo di Ranieri lo avrei anche capito ma il fuorigioco “geografico” no, quello no.

Secondo me è andata così: ad un certo punto nella sala var, qualcuno si è accorto che la Fiorentina avesse segnato. MAZZOLENI a quel punto ha detto: fermi tutti, cerchiamo di annullare questo gol in qualche modo.

Dall’altra parte qualcuno ha fatto: beh guardi ci sarebbe un falletto di Ranieri, al che Mazzoleni ha risposto: no e poca roba, vedete se possiamo applicare il fuorigioco geografico. L’avar quindi gli dice: ma Mazzolè nun l’ha mai utilizzato nessuno!

E MAZZOLENI: c’è sempre una prima volta.

Ora scherzi e racconti fantasiosi a parte, io penso realmente che sia andata così. Perché per andare a cercare un malleolo devi proprio impegnarti!

Detto questo, non è che abbiamo proprio brillato, eh. Abbiamo mantenuto certo, ma solo perché loro sono peggio di noi.

A dirla tutta io avrei convalidato anche il gol del serbo. Anche in quel caso parliamo di un fuorigioco di mezzo gomito.

Mi direte, ai tempi di oggi è così, ma a volte ho la sensazione che certe cose gli arbitri le vadano proprio a cercare.

Sono felice tuttavia di non aver visto ne Vlahovic ne Chiesa esultare. Il primo è stato annullato da un super gasante Ranieri, il secondo si è eclissato da solo.

Restando sui singoli, vi prego non rinnovate Biraghi e puntate tutto su Terzic.

Che tristezza, ridatemi 90 minuto, domenica sprint e le immagini poco nitide. Qui ti abbracci, esulti, ti viene quasi un infarto, e dopo una TAC ad altissima risoluzione, qualcuno ti dice che hai esultato inutilmente.

Sarà che la nostra stagione almeno in campionato è veramente brutta, ma questo calcio moderno mi fa sempre più schifo.

Prima della partita io nostro direttore, invece di dare la carica ai nostri, ha preferito, sotto indicazioni dall’alto, di sparlare della gazzetta. Vorrei dire una cosa nella mia lingua a riguardo: MA CHE CE NE FOTTE!!!

Pensiamo ai nostri guai, invece di perderci in inutili e sterili guerre mediatiche. Pensiamo allo schifo di questo campionato che stiamo facendo. Siamo ad appena 10 punti dalla retrocessione, e questi pensano alla guerra con Cairo!

Quest’anno siamo double-face, nella coppe leoni, in campionato co***ni!

VULIMME TURNA A VENCERE

Lo scugnizzo viola

ITALIANO AMARO: “NON PAREGGIAMO LA PARTITA PER UN TACCHETTO. NON È GIUSTO PERDERE QUESTE PARTITE”