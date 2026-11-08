Matri: "Sono caduto in depressione, ho avuto paura di avere la SLA e non ero più me stesso"

L'ex attaccante viola ha confessato di aver vissuto un brutto momento

Nel corso della trasmissione di Rai 1 Ballando con le stelle, l'ex centravanti viola Alessandro Matri ha confidato di aver attraversato un periodo di profonda depressione generato dall'ipocondria.

L'ipocondria e il timore della SLA «Ero convinto di essere ammalato di Sclerosi Multipla o di SLA. Ho cominciato a condurre un'esistenza difficile, rintanandomi tra le mura domestiche la sera. Un vero e proprio incubo sportivo, durante il quale ho smarrito sicurezza e stima in me stesso. Mi sono sentito fragile, scivolando in una spirale depressiva legata alla mia eccessiva preoccupazione per la salute».

Il sostegno dei cari «Un giocatore di calcio si immagina come un supereroe – prosegue Matri – e teme di affrontare simili argomenti con il tecnico, lo spogliatoio o la società. Così facendo, si finisce per tenersi tutto dentro. Fortunatamente ho trovato la forza e la lucidità per confidare a Federica e ai miei familiari i miei timori di avere una grave malattia. Sentendomi circondato di cure e protezione, ho intrapreso un percorso di psicoterapia che mi ha permesso di stare progressivamente meglio. Qualche piccola ansia permane e mi sottopongo a controlli ogni sei mesi; ci convivo, ma con un altro spirito. L'arrivo delle mie bambine mi ha aiutato a distrarmi da questo pensiero fisso».